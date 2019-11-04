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Хоккей Спорт

"Ладья" в первом матче проиграла "Авто"

ТОЛЬЯТТИ. 4 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Очередным соперником "Ладьи" в рамках регулярного чемпионата МХЛ стал финалист прошлого сезона — "Авто" (Екатеринбург), сообщает пресс-служба автозаводцев. Встреча прошла накануне в тольяттинской "Лада Арене".

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

В первом периоде заброшенных шайб не было, а на старте второго команды обменялись заброшенными шайбами: сначала Степан Стешенко вывел "Ладью" вперед, а затем Юрий Салов реализовал большинство — 1:1.

На 36-й минуте "Ладья" получила право на буллит, который реализовал Егор Быстров — 2:1.

В третьем периоде гости дважды реализовали большинство (Сергей Сибиряков и Александр Фоминцев) — 2:3.

В середине периода Роберт Нуруллин завершил свой прорыв к воротам точным броском в ближнюю девятку — 3:3. Но, уральцы стараниями Данилы Охова вскоре забросили, как выяснилось, победную шайбу — 3:4.

После удаления в концовке (за выброс шайбы) хозяева не смогли организовать финальный штурм ворот Михаила Исаева.

4 ноября в 13:00 команды сыграют еще раз.

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