16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре пройдет Yandex Day off(er) Различия ИП и самозанятых: разбираемся в вариантах регистрации своего дела Скелет в шкафу: как искать работу после конфликтного увольнения Проблема: частая смена работы. Как избавиться от образа "летуна" Что думают о переходе на четырехдневку работодатели: результаты опроса

Работа и Кадры

Две трети россиян задумываются о кардинальной смене профессии

МОСКВА. 4 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

65% россиян хотя бы раз задумывались о смене профессии, причем таких достаточно много в любой возрастной группе, выяснил аналитический центр Авито Работы. Однако на деле это удается только 17%, тогда как почти половина жителей страны откладывают перемены до лучших времен. Чаще всего профессию успешно меняет молодежь и люди пенсионного и предпенсионного возраста.

Лишь 35% опрошенных россиян не задумывались о смене профессиональной деятельности. Причём мужчины рассматривают такую возможность немного чаще: идея кардинально изменить работу приходила в голову 68% мужчин и 62% женщин.

Больше всего тех, кто хотел бы радикально сменить профессию, среди респондентов в возрасте 25-34 лет (74%). Однако и среди опрошенных старше 65 лет их немало: 46% отметили, что им приходили в голову такие мысли.

Скелет в шкафу: как искать работу после конфликтного увольнения Скелет в шкафу: как искать работу после конфликтного увольнения
Допустим, с прошлой работы пришлось уйти со скандалом. Такое иногда случается даже у неконфликтных людей. Что теперь говорить на собеседованиях о причинах увольнения? Нафантазировать? Но как быть с тем, что к бывшему начальнику могут обратиться за рекомендациями? HeadHunter попросил советов у экспертов.

Самая популярная причина для смены профессии с наибольшим отрывом от всех остальных — недовольство собственной зарплатой (63%). Вторая по популярности — желание найти баланс между работой и личной жизнью (28%). На третьем месте — усталость от рутины (23%). Каждый десятый респондент (11%), при этом, хотел бы сменить текущую профессиональную сферу, так как полностью в ней разочаровался.

Однако нужно отметить, что приоритеты отличаются в зависимости от пола респондентов. К примеру, стресс гораздо чаще заставляет задуматься о смене работы женщин (26%), чем мужчин. В то же время мужчины чаще, чем женщины, задумываются о смене работы из-за ощущения, что уперлись в потолок или из-за того, что нашли более увлекательную новую деятельность.

В зависимости от возраста респондентов приоритеты также разнятся. В возрастной группе 65+ резко возрастает число людей, которые хотели бы сменить профессию, так как считают, что в текущей деятельности достигли потолка (37% против 13%-19% во всех остальных возрастных группах). Такая же ситуация с разочарованием в текущей профессии: такую причину выбрали 20% возрастных респондентов и 9-13% среди всех остальных.

Среди опрошенных старше 55 лет максимальная доля тех, кто хотел бы уделять время семье и хобби ("Хочу найти баланс между работой и личной жизнью") — 35-36%. В группе 18-24 лет максимальное число тех, кто выбрал ответ "Нашел (-ла) деятельность, которая увлекает больше" — 21%.

При этом на деле только 17% удается осуществить задуманные перемены. 44% респондентов не удалось сменить профессию. 39% не уверены в будущем и отметили вариант "нахожусь в процессе смены". Мужчинам сменить профессию удается чаще, чем женщинам — 20% против 14%.

Проблема: частая смена работы. Как избавиться от образа "летуна" Проблема: частая смена работы. Как избавиться от образа "летуна"
У вас в резюме частая смена работы и стаж на нескольких местах не больше года, а то и меньше полугода? Не стоит удивляться, что ваши запросы остаются без внимания: рекрутеры обычно стараются избегать летунов. Хотя на самом деле частая смена работы далеко не всегда характеризует человека как плохого работника или выдает в нем неуживчивый характер и вечную жажду перемен.

Интересно, что чаще всего об изменении своей специальности задумываются россияне в возрасте 18-24, более половины (52%) респондентов в этой возрастной группе ответили, что находятся в процессе смены профессии. Далее следуют россияне возрастом 55-64 года — тех, кто в данный момент меняет работу, оказалось 43%. Респондентам в возрасте 35-44 лет реже всего удаётся сменить профессию: лишь 13% признались, что смогли это сделать.

49% респондентов указали, что сменить профессию им мешает неподходящий момент. Второе место среди причин, по которым россиянам не удается осуществить задуманное, делят неуверенность в собственной квалификации и боязнь перемен (по 33%). Кроме того, 23% важен рабочий стаж или жалко потраченных лет. Женщины чаще сомневаются в своей квалификации и боятся перемен, чем мужчины (35% против 30% и 39% против 25%, соответственно).

В возрастной группе 65+ абсолютно все опрошенные также отметили неуверенность в своей квалификации и страх перемен как важные причины. Респондентам пенсионного возраста также значительно больше, чем другим, мешает отсутствие поддержки родных и друзей (46% против 5-15% в других возрастных группах).

Исследование проводилось методом интернет-опроса с 7 по 11 октября 2019 года среди 5 000 респондентов со всей России.

Гид потребителя

Фото на сайте

Юные актеры показали мюзикл на фестивале "Театральное Приволжье"

Юные актеры показали мюзикл на фестивале "Театральное Приволжье"

Поволжские сезоны без Александра Васильева

Поволжские сезоны без Александра Васильева

В Самаре прошел показ исламской моды

В Самаре прошел показ исламской моды

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1