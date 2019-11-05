В Самарской филармонии исполнят "Музыку в темноте"

11 ноября в 20.00 в Самарской филармонии пройдет мультимедийный классический шоу-концерт "Музыка в темноте" (12+).

Евгения Зима и ансамбль "Виртуозы Петербурга" представят мультимедийное шоу с 3D проекциями и танцем.

В полной темноте зритель погрузится в атмосферу музыки Вивальди, Баха, Верди, Беллини, Форе, Равеля, Пьяццоллы, а также лучшего из мира неоклассики и джаза.

История проекта началась три года назад, когда в 2016 году в Петербургском планетарии под руководством Евгении Зимы дебютировал проект "Классика в темноте". Сочетание мультимедийных технологий и отличного от привычного исполнения классических музыкальных произведений сразу привлекло внимание.

В самарском концерте участвуют: камерный оркестр "Виртуозы Петербурга", солисты Михайловского театра Мария Литке (сопрано) и Роман Арндт (тенор). Постановщики хореографии — финалист проекта "Танцы на ТНТ" Дмитрий Олейников и Екатерина Сергеева.