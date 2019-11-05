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Страхование Финансы

ВСК награждена дипломом за лидирующие позиции в ДМС

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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31 октября в Москве на 5-м ежегодном форуме лидеров страхового рынка "Время digital" Страховой Дом ВСК был награжден дипломом за лидирующие позиции в добровольном медицинском страховании.

Фото: предоставлено Страховым Домом ВСК

ВСК не только держится в лидерах среди страховщиков, занимающихся добровольным медицинским страхованием (ДМС), но и регулярно повышает свои позиции в рейтинге Топ-10 по сборам в ДМС. ВСК постоянно ведет работу по модернизации уже существующих программ страхования, а также повседневно находится в поиске новых решений для клиента.

Кроме работы с продуктами для физических лиц, ВСК уделяет внимание и работе с ДМС для корпоративных клиентов. За последнее время был запущен личный кабинет для застрахованных лиц, программы страхования были дополнены сервисами, обеспечивающими Well-Being среду — психологической поддержкой, юридической поддержкой, телемедицинскими услугами. Также для корпоративных клиентов была создана возможность получать неограниченное количество услуг по немедикаментозному лечению (массаж, мануальная терапия, иглорефлексотерапия) при наступлении страхового случая.

В ближайшем будущем планируется обеспечить возможность включения в корпоративные программы ДМС сервиса "спортшкола online", который позволит застрахованным лицам тренироваться с опытными квалифицированными тренерами в любой точке России. В рамках этой программы можно будет получать инструкции от тренеров, основанные на оценке предоставленных данных, в т. ч. видеозаписей исполнения индивидуально составленных программ и заданий.

"Мы рады признанию наших достижений страховым сообществом. Сегодня ВСК создает востребованные у клиентов продукты и качественный сервис. Мы тщательно следим за потребностями, пожеланиями и интересами покупателей. Стараемся максимально упростить приобретение и использование наших продуктовых программ с помощью внедрения современных технологий. Благодаря высокому доверию граждан к ВСК и ее продуктам, мы смогли добиться таких впечатляющих результатов. С помощью наших клиентов мы совершенствуемся каждый день! Сегодня ДМС от ВСК больше, чем ДМС!", — прокомментировала получение награды руководитель центра добровольного медицинского страхования ВСК Ольга Фортушина.

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