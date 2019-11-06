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Хоккей Спорт

"Лада" обыграла "Звезду" - 7:4

ТОЛЬЯТТИ. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 5 ноября, в матче ВХЛ — Кубок Шелкового пути "Лада" на домашнем льду обыграла "Звезду" (Москва), сообщает пресс-служба автозаводцев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Первыми отличились гости: Артем Антипов забил на четвертой минуте. Тольяттинцы отыгрались на 13-й минуте: после броска Андрея Белозерова шайба между щитками Александра Самойлова закатилась в ворота — 1:1.

Второй период "Лада" выиграла за явным преимуществом: на пять шайб в исполнении Александра Тимирева, Никиты Кротикова, Артурса Озолиньша, Филиппа Толузакова и Белозерова гости ответили шайбой Сергея Сулева — 6:2.

Украшением матча стала заключительная в этом периоде шайба, которую Белозеров забросил после прекрасной комбинации партнеров.

В самом начале третьего периода москвичи получили право на буллит, но Александр Скрынник выиграл дуэль у Владимира Пешехонова. Но, вскоре "Звезда" сократила счет — отличился Тахир Мингачев (6:3).

На 45-й минуте Толузаков забросил свою вторую шайбу в матче, выкатившись из-за ворот — 7:3. На 56-й минуте Мингачев оформил еще один дубль — 7:4 победа "Лады".

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