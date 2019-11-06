IRON ROAD SHOW — совместная программа Куйбышевской железной дороги и YellowRockets по поиску и внедрению инновационных проектов и стартапов в инфраструктуру ОАО РЖД. Программа включает в себя презентационные сессии, стартап-выходные, консалтинг и пилотирование проектов, которые пройдут с ноября 2019 по июль 2020 года в регионах присутствия Куйбышевской железной дороги.

С 15 по 22 ноября в пяти городах присутствия Куйбышевской железной дороги пройдут экспертные сессии с профильными специалистами КбшЖД. Лучшие проекты получат бесплатные консультации по упаковке и быстрому запуску пилотного проекта.

IRON ROAD SHOW стартует 15 ноября с мероприятия в Самаре.

Профильные эксперты по ключевым направлениям деятельности КбшЖД и компании YellowRockets помогут основателям проектов посчитать экономический эффект от внедрения, выстроить общение с ключевыми лицами, принимающими решение, и ответят на все вопросы по сотрудничеству с РЖД. Лучшие проекты получат индивидуальную консультацию о возможностях внедрения инновационного продукта в технологическую цепочку КбшЖД, помощь в составлении технико-экономического обоснования, соответствующего требованиям РЖД и проведут опытную апробацию на полигонах компании, а в перспективе получат возможность заключить контракт. Программа пилотов будет реализована на инфраструктуре Куйбышевской железной дороги.

Ваша технология может быть одобрена к пилотированию и внедрению на КбшЖД в кратчайшие сроки.

На экспертной сессии участники узнают о стратегии и методах работы КбшЖД с инновациями, познакомятся с представителями корпорации, уточнят возможности привлечения финансирования и презентуют свои разработки первым лицам.

15 ноября IRON ROAD SHOW пройдет в Ульяновске. Узнать подробную программу и зарегистрироваться можно на сайте: yellowrockets.com/irs/samara-2019/. Участие бесплатное.

К участию приглашаются проекты с готовым продуктом, на стадии MVP и выше.

Что получат участники?

● Новые знания и компетенции по работе с корпорациями

● Отраслевую и бизнес-экспертизу проекта

● Прохождение программы подготовки для работы с КбшЖД

● Презентация проекта топ-менеджменту КбшЖД

● Пилотный проект на КбшЖД

● Сопровождение, поддержку и консультирование.

Направления отбора проектов:

● Компьютерное зрение

● Искусственный интеллект

● Системы передачи данных

● Кибербезопасность ИТ-инфраструктуры

● Мониторинг нахождения работников в опасных зонах

● Мониторинг и очистка сточных вод

● Безопасность движения и переездов

● VR/AR-технологии

● Роботизация / экзоскелеты

● Предиктивная диагностика

● Беспилотные летательные аппараты

● Новые материалы

● Гибридные приводы

● Альтернативные источники энергии

● Накопители электрической энергии

● Модификаторы трения

● Интеллектуальное освещение

● Системы дистанционного контроля и управления

● Системы позиционирования

● И всё, что поможет компании РЖД стать ещё лучше

Подробный перечень запросов на инновации от Куйбышевской железной дороги можно посмотреть на сайте программы: yellowrockets.com/irs/samara-2019/

Вячеслав Дмитриев, главный инженер Куйбышевской железной дороги:

"Гибкость и скорость внедрения инновации определяют перспективы развития. Инновации и рост бизнеса неотделимы друг от друга. Куйбышевская железная дорога начинает проект по привлечению внешних инноваций, мы открываем двери для проведения опытной апробации инновационных решений. Для погружения в проблематику заинтересованных сторон на Куйбышевской железной дороге сформированы основные запросы на инновации, которые соответствуют направлениям долгосрочной программы развития ОАО "РЖД". Мы расширяем воронку возможных решений.

Детально проработайте заявку, четко донесите, какую проблему вы решаете, покажите, какой экономический эффект дает ваша технология и тогда вы получите быстрый доступ к реальному отраслевому заказчику и договоритесь о запуске пилотного проекта".

Сергей Богданов, CEO YellowRockets:

"Во всем мире корпорации — основной потребитель инноваций. В последние годы в России крупные компании все чаще обращают внимание на технологические проекты. Стартапы, малый и средний технологический бизнес, а также научные коллективы могут ускорять решение отдельных задач корпорации. Российские железные дороги сейчас идут по пути "открытых инноваций" — когда корпорация публично озвучивает перспективные направления работы и приобретает готовые решения с рынка. В этом случае сотрудничество с внешними партнерами или даже поглощение стартапа и покупка технологии, как правило, дешевле и быстрее для корпорации, чем своя собственная разработка с нуля. Для стартапа IRON ROAD SHOW — отличная возможность запустить пилотный проект и стать поставщиком РЖД".

Этапы работы:

1. Подайте заявку на сайте: yellowrockets.com/irs/samara-2019/

2. Выступите на мероприятии с РЖД

3. Составьте технико-экономическое обоснование и все необходимые документы с помощью наших специалистов

4. Запустите пилотный проект на Куйбышевской железной дороге

5. Станьте поставщиком РЖД.

Организатором программы выступает Куйбышевская железная дорога — филиал ОАО "РЖД", оператор — компания YellowRockets.