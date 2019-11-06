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Экономика и бизнес

Самарских бизнесменов приглашают на бесплатный семинар по позиционированию

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональный центр инноваций StartupSamara приглашает на бесплатный семинар "Стратегии позиционирования для малого бизнеса". Участники узнают, зачем стартапам и небольшим компаниям необходимо работать над своим позиционированием и как выделиться на фоне конкурентов.

Начинающим предпринимателям и молодым компаниям будет полезно узнать о стратегических схемах позиционирования, чтобы быстро начать работу. Представители работающих не первый год компаний смогут почерпнуть новые идеи для выхода на следующий уровень развития. Крупным компаниям с несколькими брендами будет интересно обсудить стратегии выхода на дополнительные аудитории и сегменты рынка и понять, как объединять или разделять бренды с эффектом синергии.

Спикером выступит бренд-стратег, совладелец бюро позиционирования "Спика" Алевтина Золотарева.

Семинар бесплатный, регистрация обязательна: startupsamara.timepad.ru/event/1099582/

Организатор — Региональный центр инноваций StartupSamara при поддержке Министерства экономического развития и торговли Самарской области.

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