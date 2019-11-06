Михаил Маряхин назначен заместителем гендиректора "Тольяттиазота"

С 1 ноября депутат Самарской губдумы Михаил Маряхин назначен заместителем генерального директора — директором по взаимодействию с государственными органами власти ЗАО Корпорация "Тольяттиазот", сообщает компания.

Отмечается, что основными направлениями деятельности Михаила Маряхина будут продвижение стратегических вопросов компании в федеральных и региональных органах власти, обеспечение участия компании в программах государственного уровня, взаимодействие с федеральными законодательными и исполнительными органами государственной власти по вопросам реализации программ и проектов ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" — управляющей организации ПАО "Тольяттиазот".

В губдуме Маряхин занимает депутатское кресло на освобожденной основе, поэтому сдавать мандат ему не придется.