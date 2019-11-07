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Хоккей Спорт

"Ладья" потерпела разгромное поражение от "Толпара" — 1:6

ТОЛЬЯТТИ. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 6 ноября, в рамках Париматч чемпионата МХЛ "Ладья" на своем льду проиграла первую встречу уфимскому "Толпару", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Уже в первом периоде Данил Аймурзин и Александр Пашин (дважды) забросили три шайбы в ворота голкипера "Ладьи" Игоря Кулакова — 0:3.

В начале второго периода Сергей Сафин-Трегубов увеличил счет — 0:4. После этого место в воротах хозяев занял Артем Забродин. До второго перерыва Денис Горюхин и Тимур Валеев довели счет до 0:6.

В начале заключительной трети матча лучший снайпер "Ладьи" Станислав Рангаев отыграл одну шайбу — 1:6.

Этот счет стал окончательным. 8 ноября в 17:00 соперники встретятся еще раз.

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