Ночью в элитном квартале Тольятти обгорел Porsche Cayenne

В четверг, 7 ноября, около 2:44, загорелся автомобиль, припаркованный напротив дома № 15б по ул. 40-летия Победы в Автозаводском районе Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Как пояснили местные жители, дом, у которого произошел пожар, располагается в элитном жилом квартире № 17а у лесной зоны. По данным оперативных структур, на месте происшествия горел Porsche Cayenne, предположительно, 2007 года выпуска. По предварительной версии, огонь распространился по моторному отсеку слева, повредил левую сторону автомобиля, лобовое стекло и салон.

Как сообщают в МЧС, в тушении возгорания участвовали семь пожарных. Пожар удалось ликвидировать в 2:57. Никто не пострадал. Причины возгорания устанавливают.