В Москве открылась выставка, посвященная памяти великого князя Дмитрия Донского

В среду, 6 ноября, в Москве в историческом музее на Красной площади состоялось открытие выставки "Дмитрий Донской. Государь. Воин. Защитник веры", посвященной 630-летию со дня блаженной кончины святого благоверного великого князя Дмитрия Донского.

Организаторами выставки стали полномочное представительство губернатора Самарской области при президенте РФ и Правительстве РФ, Общественный фонд имени великой княгини Евдокии, государственный исторический музей, Правительство Москвы.

Напомним, что 1 июня исполнилось 630 лет со дня блаженной кончины благоверного великого князя Димитрия Донского. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил Общественный фонд имени Великой княгини Евдокии Московской на проведение торжественных мероприятий, посвященных этой дате в течение всего 2019 года.

Выставка будет проходить в зале № 13 постоянной экспозиции исторического музея (1-й этаж) и продлится до 6 декабря 2019 года. Здесь будут представлены ранее никогда не выставлявшиеся в Москве уникальные исторические артефакты из музеев Сергиева Посада — фелонь (риза) преподобного Сергия Радонежского, его сандалии и два креста с мощами святого.

"Мы стараемся придумывать и реализовывать новые проекты, делать так, чтобы область участвовала во всех передовых начинаниях и значимых событиях. Выставка, организованная в государственном историческом музее, уникальна. Она состоялась благодаря консолидации многих государственных институтов при поддержке полпредства губернатора Самарской области. Будем и дальше способствовать популяризации культуры и постараемся привезти выставку и в Самарскую область", — сказал полпред губернатора Самарской области при президенте РФ и Правительстве РФ Андрей Когтев.

Патриархией Русской Православной Церкви в 2004 г. был учрежден орден святого благоверного великого князя Дмитрия Донского, которым награждаются государственные деятели за вклад в развитие РПЦ. Во время визита в Самарскую область 26 и 27 сентября Патриарх Кирилл наградил этим орденом губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.