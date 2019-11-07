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Страхование Финансы

ВСК и платежная система "Мир" предлагают каско с кешбэком 10%

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК стал партнером программы лояльности национальной платежной системы "Мир". С 1 ноября держателям карт "Мир" доступны особые условия при покупке полисов каско через мобильное приложение или на сайте mir.vsk.ru.

В рамках акции держатели карт "Мир", приобретающие полис ВСК по программам страхования транспортных средств, получат кешбэк в размере 10% на свою карту. Кроме того, для участников акции будет доступна специальная скидка до 20% на все полисы каско от ВСК.

Для того чтобы воспользоваться преимуществом, необходимо просто оплатить картой "Мир" один из полисов каско на сайте mir.vsk.ru или через мобильное приложение "ВСК страхование".

Для участия в акции необходимо зарегистрировать карту "Мир" на сайте privetmir.ru. Предложение действует в период с 1 ноября 2019 по 15 января 2020 года.

"Совместные проекты с такими финансовыми институтами, как национальная платежная система "Мир", работающими за рамками страхования, открывают новые возможности для клиентов. Этот проект создает дополнительную ценность и возможность существенной экономии при покупке страховых услуг. Мы планируем активно развивать данное направление и предлагать держателям карт "Мир" наши новые страховые сервисы и привилегии", — сказал председатель совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк.

Елена Лазарева, директор по развитию партнерских отношений платежной системы "Мир" добавила: "Наша цель — сделать использование карты "Мир" максимально выгодным для держателей, и поэтому мы регулярно расширяем предложения в различных категориях товаров и услуг. Партнерство со Страховым Домом ВСК позволит автовладельцам существенно сэкономить на оплате каско картой "Мир".

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