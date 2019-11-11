Чистая прибыль группы "Открытие" по итогам 9 месяцев 2019 года превысила 43 млрд рублей

Банковская группа "Открытие" опубликовала промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по состоянию на 30 сентября 2019 года и за девять месяцев 2019 года.

Михаил Задорнов, президент — председатель правления банка "Открытие":

"Рост активов группы "Открытие" по итогам девяти месяцев 2019 года более чем на треть и чистой прибыли на 40% свидетельствует о том, что группа успешно реализует стратегические планы по всем ключевым направлениям бизнеса. Развитие продуктовой линейки, региональной сети и каналов продаж, а также активная работа с клиентами позволили нам прочно закрепиться в числе лидеров российского финансового сектора".

Основные результаты Группы

Чистая прибыль группы "Открытие" по итогам 9 месяцев 2019 года достигла 43,1 млрд рублей, что на 40% превышает показатель за аналогичный период прошлого года (30,8 млрд рублей).

Рентабельность капитала (ROE) по итогам 9 месяцев 2019 года составила 13,9%.

Общий норматив достаточности капитала Группы (Базель) составил 14,3% по состоянию на 30 сентября 2019 года (по сравнению с 12,1% на конец 2018 года). Регулятивный капитал Группы составил 345,3 млрд рублей по состоянию на 30 сентября 2019 года (246,0 млрд рублей на 31 декабря 2018 года).

Операционный доход Группы (без учета обесценения активов) по итогам 9 месяцев 2019 года составил 107,7 млрд рублей, что на 16% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (92,8 млрд рублей). Рост операционного дохода Группы обусловлен ростом доходов от основной банковской деятельности, в частности увеличением чистого комиссионного дохода.

Основными источниками дохода Группы по итогам 9 месяцев 2019 года стали чистый процентный доход, результат от пенсионной и страховой деятельности, чистый комиссионный доход, которые составили 42%, 20% и 18% от операционного дохода соответственно.

Чистый процентный доход Группы по итогам 9 месяцев 2019 года составил 45,6 млрд рублей.

Чистая процентная маржа (NIM) банка "Открытие" составила 3,0% по итогам 9 месяцев 2019 года (3,7% по итогам 2018 года). На динамику маржи в 2019 году оказал влияние общий тренд по снижению ставок на финансовом рынке. Доля срочных средств физических лиц в структуре клиентских привлечений составила 46% (737,3 млрд рублей) на 30 сентября 2019 года. Доля банка "Открытие" в чистом процентном доходе Группы составила 77% по итогам 9 месяцев 2019 года.

Чистый комиссионный доход Группы по итогам 9 месяцев 2019 года составил 19,0 млрд рублей, что на 51% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (12,6 млрд рублей). Увеличение комиссионного дохода является следствием синергии в развитии бизнеса компаний Группы. Основной объем чистого комиссионного дохода был получен Группой от расчетно-кассовых операций (10,6 млрд рублей), брокерских операций (2,0 млрд рублей) и операций с иностранной валютой (2,4 млрд рублей). Чистая комиссионная маржа банка "Открытие" (NCM) составила 1,9% за 9 месяцев 2019 года (1,3% за 2018 год).

Чистый торговый доход Группы составил 15,4 млрд рублей по итогам 9 месяцев 2019 года (по итогам 9 месяцев 2018 года получен чистый торговый убыток в размере -10,3 млрд рублей). Основной объем чистого торгового дохода был получен Группой от операций с иностранной валютой и ценными бумагами.

Операционный результат по страховой деятельности по итогам 9 месяцев 2019 года составил 9,0 млрд рублей (11,7 млрд рублей за аналогичный период прошлого года). За 9 месяцев 2019 года СК "Росгосстрах" обеспечила рост начисленной и заработанной премии более чем на 25%, а также сокращение расходов, достигнутое путем оптимизации процессов заключения договоров и урегулирования убытков. Операционный результат СК "Росгосстрах" в 2018 году включал однократный эффект высвобождения резерва неистекшего риска по автострахованию в общем объеме 4,6 млрд рублей. Без учета высвобождения резерва в 2018 году операционный результат по страховой деятельности по итогам 9 месяцев 2019 года увеличился на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Операционный результат по пенсионной деятельности по итогам 9 месяцев 2019 года составил 12,0 млрд рублей (без изменений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Увеличение инвестиционного дохода пенсионного фонда в 2019 году было компенсировано соответствующим ростом пенсионных обязательств.

Административно-хозяйственные расходы Группы по итогам 9 месяцев 2019 года увеличились на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 71,1 млрд рублей. Расходы на оплату труда составили 58% от общих административно-хозяйственных расходов Группы.

Ключевые балансовые статьи

Совокупные активы банковской группы "Открытие" по итогам 9 месяцев 2019 года увеличились на 36% до 2 985,6 млрд рублей за счет роста кредитного портфеля и присоединения Бинбанка 1 января 2019 года. Рост активов составил 12% в 3 квартале 2019 года, что превышает аналогичный показатель по банковскому сектору РФ (3%).

По состоянию на 30 сентября 2019 года доля банковского бизнеса Группы в совокупных активах составила 75%, или 2 232,9 млрд рублей. Доля активов пенсионной деятельности составила 20%, или 595,4 млрд рублей. Доля активов страховой деятельности составила 5%, или 157,2 млрд рублей.

В структуре активов по состоянию на 30 сентября 2019 года инвестиции в ценные бумаги составили 34%, или 1 022,3 млрд рублей, включая портфели ценных бумаг пенсионного и страхового бизнесов в сумме 562,7 млрд рублей. Ссуды, предоставленные клиентам, за вычетом резервов составили 31% от активов Группы, или 921,0 млрд рублей. Ссуды, предоставленные банкам и прочим финансовым организациям, составили 18% от активов Группы, или 531,1 млрд рублей.

Кредитный портфель Группы по итогам 9 месяцев 2019 года увеличился на 61%, или на 399,1 млрд рублей, до 1 056,0 млрд рублей. Рост кредитного портфеля составил 11% в 3 квартале 2019 года, что превышает аналогичный показатель по банковскому сектору РФ (2%).

Кредитный портфель юридических лиц, оцениваемый по амортизированной стоимости, по итогам 9 месяцев 2019 года вырос на 58%, или на 284,7 млрд рублей, до 776,9 млрд рублей. В 3 квартале 2019 года рост кредитного портфеля юридических лиц составил 10%.

Розничный кредитный портфель, оцениваемый по амортизированной стоимости, по итогам 9 месяцев 2019 года увеличился на 87%, или на 129,7 млрд рублей, до 279,1 млрд рублей. В 3 квартале 2019 года рост розничного кредитного портфеля составил 15%. Доля ипотеки составила 47%, доля потребительского кредитования составила 46% от розничного портфеля Группы по состоянию на 30 сентября 2019 года.

Отношение резервов на возможные потери по ссудам к общему объему кредитного портфеля составило 12,8% по состоянию на 30 сентября 2019 года (21,0% на 31 декабря 2018 года). Доля кредитов с просроченной задолженностью более 90 дней продолжила снижаться до 6,7% по состоянию на 30 сентября 2019 года (9,6% на 31 декабря 2018 года), при этом показатель покрытия резервами просроченной задолженности сохраняется на высоком уровне 190,8% на 30 сентября 2019 года (212,1% на 31 декабря 2018 года).

Средства клиентов являются основным источником фондирования для Группы с долей 64% от обязательств Группы, или 1 601,8 млрд рублей, по итогам 9 месяцев 2019 года, увеличившись на 88% за счет органического роста объемов привлечения и присоединения Бинбанка. В 3 квартале 2019 года рост объема средств клиентов составил 16%, что превышает аналогичный показатель по банковскому сектору РФ (3%).

Средства физических лиц составляют 62% от общего объема средств клиентов, или 986,5 млрд рублей, по состоянию на 30 сентября 2019 года (рост на 87% по итогам 9 месяцев 2019 года). На долю юридических лиц приходится 38%, или 615,3 млрд рублей, на 30 сентября 2019 года (рост на 88% по итогам 9 месяцев 2019 года). В структуре средств клиентов на срочные депозиты приходится 72% от общего объема средств клиентов, доля текущих счетов клиентов — 28%.

Консолидированная финансовая отчетность на 30 сентября 2019 года доступна для просмотра по адресу: ir.open.ru.