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Общество

В Тольятти передвижной цирк обязали перенести шатер из-под ЛЭП

ТОЛЬЯТТИ. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти администрацию цирка "Династии Довгалюк" обязали перенести их шатер в безопасное место. Об этом сообщает прокуратура Автозаводского района.

Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что цирк разместился под ЛЭП. Однако в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт запрещено проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей.

При проверке выяснилось, что конструкция цирка располагалась прямо под линиями электропередач, что создавало угрозу жизни посетителей и работников цирка. Прокуратура района внесла представление с требованием перенести конструкции цирка в безопасное место.

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