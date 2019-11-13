"ТенорА ХХI века" выступят в Самарской филармонии

В Самарской филармонии (ул. Фрунзе, 141) 22 ноября в 19:00 состоится концерт проекта "ТенорА ХХI века" - "Итальянская коллекция".

В программу "Итальянская коллекция" вошли наиболее популярные итальянские песни, звучавшие в разные годы на фестивале эстрадной песни в Сан-Ремо, хиты Адриано Челентано и Тото Кутуньо, Аль Бано и Риккардо Фольи, Клаудио Виллы и Доменико Модуньо.

В программе также есть песни Элиа Нэве. Этот итальянский автор пишет музыку специально для "Теноров XXI века".

Исполнители:

Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии.

Дирижер - дирижер Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" Сергей Тарарин.

Александр Захаров, Станислав Мостовой, Максим Пастер, Сергей Писарев, Дмитрий Сибирцев, Георгий Фараджев.