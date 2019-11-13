Музей Эльдара Рязанова отметит день рождения режиссера

Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120) 18 ноября приглашает самарцев отметить день рождения режиссера.

В 2019 г. Эльдару Рязанову исполнилось бы 92 года. Музей в этот день будет работать с 10:00 до 18:00, вход свободный.

Гости смогут принять участие в акции "День дарения". Музей примет в дар предметы быта, одежду и документы военного времени. В будущем эти предметы представят в экспозиции зала "Куйбышев — запасная столица".

Подаренные предметы поучаствуют и в проекте "Живой музей: детство в запасной столице", который музей Эльдара Рязанова реализует в преддверии 75-летнего юбилея Победы. Он представляет собой серию видеоинтервью с представителями поколения "дети войны", жившими в Куйбышеве в 1941–1945 годы.

Сотрудники музея рассказали, что чаще всего самарцы дарят учреждению платье, как у Людмилы Гурченко в фильме "Карнавальная ночь". Комедия Рязанова произвела фурор в 1956 г., и все модницы Советского Союза шили себе платья как у Люси Гурченко.

В 16:00 начнется музейный квест "В гостях у Рязанова". Стоимость участия в квесте 200 рублей. Записаться на него можно по телефону 332-05-17 и в соцсетях.