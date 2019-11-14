ХК "Лада" переиграл "Дизель"

В среду, 13 ноября, на льду тольяттинской "Лада Арены" в очередном матче ВХЛ – Кубок Шелкового пути встречались ХК "Лада" и пензенский "Дизель", сообщает пресс-служба автозаводцев.

В середине первого периода счет открыл нападающий гостей Данил Макаров — 0:1.

Отыграться хозяева смогли на 35-й минуте: свой рейд к воротам гостей точным броском завершил Евгений Грошев, забросивший свою первую шайбу в сезоне.

В начале третьего периода хозяева остались втроем против пятерки гостей, а, в тот момент, когда на лед вышел первый из двух оштрафованных, Александр Денежкин (именно его штраф подошел к концу) убежал к воротам Максима Борисова и не оставил тому никаких шансов — 2:1.

В концовке гости пытались уйти от поражения, заменив голкипера полевым игроком, но сравнять счет не смогли — 2:1 победа "Лады".