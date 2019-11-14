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Хоккей Спорт

"Ладья" проиграла "Стальным Лисам" — 1:2

ЧЕЛЯБИНСК. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 13 ноября, "Ладья" потерпела поражение в первом матче Париматч чемпионата МХЛ против "Стальных Лисов", сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Встреча команд прошла в Магнитогорске.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

В первом периоде, несмотря на заметное преимущество хозяев, счет не был открыт.

Во втором периоде тольяттинцы заиграли активнее и на 32-й минуте шайбу забросил нападающий "Ладьи" Вениамин Цитцер — 0:1.

"Стальные Лисы" за две с лишним минуты до окончания третьего периода заменили голкипера шестым полевым игроком и вскоре получили большинство. Через 30 секунд на скамье оштрафованных оказался еще один игрок "Ладьи", чем хозяева в итоге воспользовались: сначала Дмитрий Шешин сравнял счет, а затем Руслан Господынько забросил решающую шайбу — 2:1 победа "Стальных Лисов".

В четверг, 14 ноября, команды встретятся повторно.

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