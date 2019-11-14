На национальную премию в области событийного туризма претендуют 10 проектов из Самары

15-17 ноября 2019 года в Самаре пройдет финал Национальной премии в области событийного туризма "Russian Event Awards — 2019", сообщает пресс-служба мэрии города. Церемония открытия премии состоится 16 ноября в 10:00 в Lotte Hotel Samara.

На финал национальной премии в Самару приедут больше 300 гостей из 57 регионов России, в том числе 30 ведущих экспертов в сфере туризма и гостеприимства. Всего на "Russian Event Awards — 2019 года" было заявлено 683 проекта из 72 регионов страны, в финал премии прошли 262 проекта из 60 регионов.

От Самары в финал прошли 10 проектов: Музыкальный фестиваль "Седьмая симфония", XV Фестиваль цветов "Цветущая Самара", Лыжный марафон "Сокольи горы" 2019, Молодежный форум Приволжского федерального округа "iВолга 2.0", Межрегиональный форум "Тур Притяжение", идея туристического события кинофестиваль "Молодые комедиографы в гостях у Эльдара Рязанова", партнерский проект "Кошка хвост трубой", Музей-усадьба А. Н. Толстого, парк "Струковский сад", отель "Lotte Hotel Samara".

Фестиваль цветов "Цветущая Самара" претендует на национальную туристическую премию в номинации "Лучшее туристическое событие, посвященное Году Театра" наряду со старейшим парком города Струковским садом, который заявлен в номинации "Лучшая природно-рекреационная зона для проведения туристического события".

На этапе регионального конкурсного отбора 1 место в номинации "Лучшая идея туристического события" получил проект "Вкус комедии" музея Эльдара Рязанова, теперь сотрудникам уникального музея предстоит защита концепции туристического события в финале премии.

В номинации "Лучшее туристическое событие в области спорта" на национальную премию в области событийного туризма претендует марафон "Сокольи горы", который проходит в Самаре уже 5 лет. В январе 2019 года в лыжном марафоне "Сокольи горы" приняли участие почти 600 спортсменов из 140 городов России и трех стран. В 2020 году запланировано провести 8 мероприятий в серии "Сокольи горы", которые включают в себя лыжные забеги, в том числе ночной, веломарафон и легкоатлетический забег.

17 ноября на торжественной церемонии подведения итогов и награждения лауреатов в 15:00 в Lotte Hotel Samara станут известны проекты-победители.