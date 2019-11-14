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Музыка Культура

В Самарской кирхе исполнят музыку Баха и итальянского барокко

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская кирха приглашает 22 ноября в 18:30 на органный концерт "И.С.Бах и итальянское барокко" (6+).

Выступит лауреат международных конкурсов, органист церкви Св. Екатерины в Санкт-Петербурге Андрей Коломийцев.

Самый известный представитель эпохи барокко для современного человека - это Иоганн Себастьян Бах. Именно Бах наиболее полно и ярко отразил музыкальные достижения и жанры эпохи в своем творчестве. Как исполнитель-органист и как композитор он вступал в музыкальные диалоги, делал переложения музыки современников, но оставался в рамках немецкого барокко.

Концерт "И.С.Бах и итальянское барокко" - удивительная возможность сравнить стилевые черты и насладиться немецкой и итальянской барочной органной музыкой, а также услышать произведения забытых итальянских виртуозов - Дж.Моранди и других.

В программе - произведения И.С.Баха, Дж.Фрескобальди, И.Я.Фробергера, Дж.Моранди.

Вход: 400 руб. и 250 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам) Информация и бронирование билетов по телефонам: (846) 332 15 66, 8 905 301 00 92, 8 960 833 35 34.

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