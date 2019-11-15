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Хоккей Спорт

"Ладья" вновь проиграла "Стальным Лисам"

ЧЕЛЯБИНСК. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В повторном матче Париматч чемпионата МХЛ "Ладья" вновь уступила "Стальным Лисам", сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

В дебюте второй игры против "Стальных Лисов" тольяттицы получили численное преимущество в двух игроков, которое реализовал Станислав Рангаев (0:1). Под занавес периода хозяева отыгрались после точного броска Андрея Мозякина, реализовавшего большинство (1:1).

Во втором периоде Егор Спиридонов (дважды) и Дмитрий Шешин довели счет до 4:1.

Точку в третьем периоде поставил Тимур Хайруллин — 5:1 победа "Стальных Лисов".

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