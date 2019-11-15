"Ладья" вновь проиграла "Стальным Лисам"

В повторном матче Париматч чемпионата МХЛ "Ладья" вновь уступила "Стальным Лисам", сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

В дебюте второй игры против "Стальных Лисов" тольяттицы получили численное преимущество в двух игроков, которое реализовал Станислав Рангаев (0:1). Под занавес периода хозяева отыгрались после точного броска Андрея Мозякина, реализовавшего большинство (1:1).

Во втором периоде Егор Спиридонов (дважды) и Дмитрий Шешин довели счет до 4:1.

Точку в третьем периоде поставил Тимур Хайруллин — 5:1 победа "Стальных Лисов".