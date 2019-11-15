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Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК и Европлан предложили таксопаркам особые условия

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК и лизинговая компания "Европлан" предлагают таксопаркам особые условия оформления ряда моделей автомобилей Kia в лизинг: от 515 рублей в день и с усеченным каско. В программе участвуют Kia Optima, Kia Rio, Kia Rio X-Line.

Одно из преимуществ предложения — специальный тариф каско от Страхового Дома "ВСК". Благодаря страхованию в ВСК, клиент сможет защитить свой транспорт от угона и полной гибели.

Другое преимущество оформления в лизинг автомобилей в "Европлане" — сниженный аванс от 25% и низкий платеж. При приобретении классической Kia Rio ежедневный платеж составит всего 515 рублей, при оформлении Kia Optima — 771 рубль в день. Для сравнения, аренда автомобиля для такси обходится водителям от 1 500 рублей в день и выше. Всё зависит от класса автомобиля. Например, аренда Kia Optima составляет более 2 000 рублей в день.

Срок договора лизинга в "Европлане" может варьироваться в зависимости от потребностей клиента от 12 до 36 месяцев.

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