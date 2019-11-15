В Тольятти на ходу задымилась маршрутка

В Тольятти 15 ноября, в 8:32, пожарным поступило сообщение о задымлении маршрутного микроавтобуса, ехавшего по ул. Революционной в Автозаводском районе, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, возгорания не последовало. Пассажиры самостоятельно вышли из салона. Пострадавших нет.

В соцсетях очевидцы пишут, что в салоне автобуса было около 10 человек. На размещенных очевидцами фото запечатлен остановившийся у края дороги микроавтобус, от которого исходит густой дым. На борту читается номер маршрута 99.