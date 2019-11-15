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Муниципалитеты Власть и политика

Депутаты утвердили кандидатуру Сергея Маркова на должность главы Новокуйбышевска

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 15 ноября, в Новокуйбышевске состоялось заседание комиссии по отбору кандидатов на должность главы городского округа, сообщает мэрия.

Напомним, на должность главы претендовали семь человек. Это Виктор Русин, Михаил Абдалкин, Владимир Волков, Игорь Козловцев, Сергей Марков, Олег Серов и Сергей Советкин.

Комиссия рассмотрела представленные конкурсантами программы развития городского округа Новокуйбышевск на ближайшие пять лет. Причем два кандидата - Михаил Абдалкин и Сергей Советкин - сняли свои кандидатуры и отказались представлять проекты.

После проведенных процедур на внеочередном шестом заседании гордумы Новокуйбышевска были озвучены итоги работы комиссии. Первый заместитель руководителя администрации губернатора Самарской области Владимир Терентьев, председательствовавший на заседании комиссии, предложил депутатам городского округа для голосования две кандидатуры - Сергея Васильевича Маркова и Игоря Александровича Козловцева. Депутаты подавляющим большинством голосов утвердили кандидатуру Сергея Маркова.

Церемония вступления Сергея Маркова в должность главы городского округа Новокуйбышевск состоится в понедельник, 18 ноября.

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