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Хоккей Спорт

ЦСК ВВС всухую проиграл "Дизелю" - 0:2

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В матче ВХЛ — Кубок Шелкового пути ХК ЦСК ВВС проиграл пензенскому "Дизелю", сообщает пресс-служба "летчиков". Встреча команд состоялась в пятницу, 15 ноября, в самарском ЛДС "Кристалл".

Фото: ХК ЦСК ВВС пресс-служба

Игра завершилась поражением волжан со счетом 0:2.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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