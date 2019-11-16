ЦСК ВВС всухую проиграл "Дизелю" - 0:2

В матче ВХЛ — Кубок Шелкового пути ХК ЦСК ВВС проиграл пензенскому "Дизелю", сообщает пресс-служба "летчиков". Встреча команд состоялась в пятницу, 15 ноября, в самарском ЛДС "Кристалл".
Игра завершилась поражением волжан со счетом 0:2.
В матче ВХЛ — Кубок Шелкового пути ХК ЦСК ВВС проиграл пензенскому "Дизелю", сообщает пресс-служба "летчиков". Встреча команд состоялась в пятницу, 15 ноября, в самарском ЛДС "Кристалл".
Игра завершилась поражением волжан со счетом 0:2.
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