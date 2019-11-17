"Ладья" в овертайме уступила "Белым Медведям"

В субботу, 16 ноября, в Париматч чемпионате МХЛ "Ладья" в Челябинске уступила "Белым Медведям", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Хозяева открыли счет в дебюте второго периода. Но, на 33-й минуте тольяттинцы Павел Симонов и Егор Добродум с интервалом в 57 секунд забросили две шайбы в ворота хозяев и вывели вперед "Ладью" (1:2).

В концовке третьего периода уральцы в большинстве сравняли счет, а на третьей минуте овертайма Артем Шварев принес победу "Белым Медведям" — 3:2.

18 ноября соперники сыграют еще раз.