Самарские проекты получили восемь наград премии в области событийного туризма "Russian Event Awards — 2019"

В Самаре в Lotte Hotel Samara прошла торжественная церемония закрытия национальной премии в области событийного туризма "Russian Event Awards — 2019" и награждение победителей, сообщает пресс-служба мэрии города.

Более 500 специалистов в сфере гостеприимства, организаторы мероприятий, представители экспертного сообщества оценили туристический потенциал Самары. Для гостей подготовили насыщенную экскурсионную программы с посещением музеев, выставочных центров, ресторанов. Деловая программа "Russian Event Awards — 2019" включала в себя презентации проектов, обсуждение передового опыта организации туристических событий: фестивалей, спортивных мероприятий, музейных программ и др.

Для Самары и региона — это дополнительная возможность наладить партнерские связи с соседями, продвигать свои туристические продукты. Так представители администраций Самары и Нижнего Новгорода подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма.

С 2020 г. "Russian Event Awards — 2019" станет международной туристическая премия в области событийного туризма, об этом сообщил во время церемонии основатель премии Геннадий Шаталов.

"Самара — это космос. Все эти дни я слышу восторженные отклики участников и экспертов премии о вашем городе. Все участники церемонии в восторге от самарской набережной, от музеев. Я рад, что именно в Самаре, с "космодрома Самара" премия выходит на новый виток развития отечественного событийного туризма. В будущем году она будет иметь статус международной ", — отметил Геннадий Шаталов.

Сразу восемь наград национальной премии "Russian Event Awards — 2019" получили самарские проекты в различных номинациях:

1 место — номинация "Лучшая идея туристского события", всероссийский фестиваль "Молодые комедиографы в гостях у Эльдара Рязанова". Идею провести в Самаре летом 2020 г. фестиваль "Вкус комедии" придумали сотрудники уникального музея Эльдара Рязанова.

В рамках проекта предлагается организовать лектории о современном кино и импровизированные съемочные площадки с привлечением современных кинематографистов, известных актеров, костюмеров киностудий, которые работали с Эльдаром Рязановым. Для участников фестиваля кондитеры разрабатывают специальные конфеты "Вкус комедии", а в ресторанах на ул. Фрунзе гости смогут попробовать "кино-блюда", например заливную рыбу, которая фигурировала в фильме "Ирония судьбы".

2 место — номинация "Лучшее туристическое событие в области спорта" лыжный марафон "Сокольи горы — 2019". В марафоне приняли участие почти 600 спортсменов из 140 городов России и трех стран. Спортсмены приезжают семьями и находят время на осмотр достопримечательностей Самары, организаторы марафона предоставляют всем участникам экскурсионное обслуживание. В 2020 г. запланировано провести восемь мероприятий в серии "Сокольи горы", которые включают в себя лыжные забеги, в том числе ночной, веломарафон и легкоатлетический забег.

2 место — номинация "Лучшее туристическое событие, посвященное году театра", 15-й Фестиваль цветов "Цветущая Самара".

Напомним, в этом году он проходил в формате яркого карнавального парада. Фестиваль был посвящен Году театра и истории старинного парка города Струковского сада, события фестиваля цветов посетили 50 тыс. человек из 40 городов России.

2 место — номинация "Лучшее молодежное туристическое событие" — Молодежный форум ПФО "iВолга 2.0".

3 место — номинация "Лучшее культурное событие", фестиваль "Седьмая симфония", посвященный творчеству великого композитора Дмитрия Шостаковича.

3 место — номинация "Лучший партнерский (спонсорский) проект туристического события" — проект "Кошка — хвост трубой". Это масштабный арт-объект 5 метров в высоту и 2 метра в длину "Кошка-хвост-трубой" — современная модификация известной в Самаре скульптуры, которая установлена на фасаде здания ГРЭС. Композиция символизирует новые энергоэффективные технологии. В его создании принимали участие более 1000 молодых людей — участников форума "iВолга 2.0".

3 место — "Лучшее туристическое MICE событие" у межрегионального специализированного форума в сфере туризма и гостеприимства "Тур Притяжения 2019" в Самаре. Форум стал важнейшей дискуссионной площадкой для представителей отрасли.

Гран-при — номинация "Лучшее средство размещения для проведения турсобытия" завоевал Lotte Hotel Samara.

Следующий финал национальной премии в области событийного туризма "Russian Event Awards" пройдет 16–17 ноября 2020 г. в Екатеринбурге.