В "Виктории" открылась выставка "Нежные касания цифровых тел"

В галерее "Виктория" 14 ноября открылась выставка "Нежные касания цифровых тел" (0+). Это первый кураторский проект Анастасии Альбокриновой в рамках работы в галерее. Для его создания Анастасия пригласила 10 художников порассуждать на тему пост-цифрового искусства, обратить внимание на пост-цифровую материальность и тактильность цифровых явлений.

В проекте приняли участие Иван Горшков (Воронеж); Людмила Калиниченко (Екатеринбург); Михаил Михайлов, Игорь Самолет (Москва); Александр Зайцев, Владимир Логутов, Андрей Сяйлев (Самара-Москва); Михаил Горелов, Максим Шабалин (Самара); Герасим Герасимов (Тольятти).

В день открытия выставки в галерею пришло столько зрителей, что даже гардероб уже не справлялся — перед входом начала появляться очередь. Многие хотели не просто первыми увидеть новый проект, но и послушать авторскую презентацию работ. На открытие приехали практически все заявленные художники.

"Пост-цифровое искусство сейчас в тренде, — рассказала на открытии куратор проекта Анастасия Альбокринова. — Понятие пост-цифрового — это о том, как мы живем в мире, где у нас есть несколько реальностей: "реальная" реальность и цифровая реальность. Пост-цифровое искусство обращает внимание на то, что как бы мы не хотели далеко уйти в этот прекрасный виртуальный мир, как бы мы не хотели, чтобы наши тела были оцифрованы, чтобы мы жили вечно, чтобы нас вечно помнили, в тоже время, мы все же люди физические, смертные. И попытка создавать пост-цифровое искусство — это как раз попытка понять, что из этого прекрасного цифрового мира мы можем взять в свой реальный мир, и каким образом эти объекты начинают жить. Поэтому на выставке представлен целый ряд работ, которые по-разному открывают тему по пост-цифровой материальности и по пост-цифровой физичности вещей. То что мы не могли раньше потрогать — как мы можем сейчас это ощутить? Эти вещи обретают новую жизнь, когда они выходят за пределы экрана или они погибают?"

По рассказам организаторов проекта, для его реализации им потребовалось — 400 кг поваренной соли, пять мешков кирпичей, пакет с пивными крышками и старым серпантином, надувной бассейн диаметром 147 см, три вентилятора и три айпада, красная бегущая строка.

На следующий день после открытия выставки состоялась открытая встреча с художницей Людмилой Калиниченко из Екатеринбурга. Она представила на выставке "Нежные касание цифровых тел" свою масштабную инсталляцию "Элизиум".

Выставка "Нежные касания цифровых тел" будет работать до 12 января.