Роман Самсонов покидает пост управляющего директора самарского НОЦа

Роман Самсонов в пятницу, 15 ноября, покинул должность первого проректора Самарского университета и планирует уйти с поста управляющего директора Научно-образовательного центра (НОЦ) региона. Об этом он сам рассказал Волга Ньюс и добавил, что его дальнейшая позиция в НОЦ обсуждается с учетом того, что основное место его работы теперь будет в Москве.

Как сообщил Роман Самсонов, наблюдательный совет Российского газового общества выдвинул его кандидатуру на должность директора. "Завтра состоится общее собрание, на котором будет принято окончательное решение по этому вопросу", — сообщил он.

При этом он подчеркнул, что намерен продолжить сотрудничество и с Самарой, в том числе с НОЦем — правда, вопрос о том, в какой именно позиции, в настоящее время находится в стадии обсуждения.

"Кроме того, сейчас обсуждается вопрос развития инжинирингового центра, который перерос из проекта Самарского университета в проект НОЦа. Он создавался под соглашение с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого, который является лидером в стране по инжинирингу и комплексному проектированию. Сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы я продолжал им руководить, совмещая эту работу со своей деятельностью в Москве", — рассказал Роман Самсонов.

Напомним, постановление о создании НОЦ Самарской области было подписано в июне 2019 года. Новая структура учреждена без образования юридического лица в составе пяти вузов: Самарского университета, СамГТУ, Тольяттинского государственного университета, СамГМУ, СамГУПС и госкорпорации "Ростех".

Роман Самсонов был назначен первым проректором Самарского университета в январе 2019 года. В СМИ неоднократно муссировалась информация о том, что он будет претендовать на должность ректора вуза.

Однако в связи с назначением в сентябре этого года на должность управляющего директора НОЦ Самарской области Роман Самсонов на должность ректора Самарского университета претендовать не мог.