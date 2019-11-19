"Лада" по буллитам победила ЦСК ВВС - 2:1

В понедельник, 18 ноября, ХК "Лада" обыграл самарский ЦСК ВВС по буллитам - 2:1.

В первом периоде счет не был открыт, а в середине второго периода соперники обменялись заброшенными в большинстве шайбами: на гол Тимура Хафизова (летчики реализовали преимущество в двух игроков за 7 секунд) тольяттинцы ответили точным броском Артурса Озолиньша (1:1).

Этот счет не изменился ни в основное, ни в дополнительное время.

Судьба матча решилась в серии буллитов.

Победу тольяттинцам принес Филипп Толузаков, реализовавший все три свои попытки.