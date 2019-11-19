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Хоккей Спорт

"Ладья" в овертайме уступила "Белым Медведям" - 2:1

ЧЕЛЯБИНСК. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 18 ноября, ХК "Ладья" на выезде уступил "Белым Медведям" - 2:1.

Начало матча сложилось удачно для "Ладьи": на 11-й минуте нападающий "Белых Медведей" Сергей Другаля был удален до конца матча, а волжане на 5 минут получили численное преимущество.

Использовать его смог Степан Стешенко — 0:1. Но, еще до перерыва Степан Мысляев сравнял счет (1:1).

Этот счет не изменился до окончания основного времени, концовку которого "Ладья" провела в меньшинстве.

Не изменился счет и в овертайме, а в серии послематчевых бросков точнее были хозяева — 2:1 в пользу "Белых Медведей".

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