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Страхование Финансы

"Зеленую карту" от ВСК теперь можно оформить в "Европлане"

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Лизинговая компания "Европлан" совместно со Страховым Домом ВСК запустила новую услугу для своих клиентов — "Зеленую карту". Это аналог страхования ОСАГО, который действует за рубежом.

Поездка на автомобиле в другую страну при пересечении границы требует обязательное наличие "Зеленой карты". Зона покрытия полиса охватывает 48 стран: всю Европу, страны СНГ (Белоруссия, Молдавия, Азербайджан) и Украину.

В "Европлане" можно оформить "Зеленую карту" сроком действия от 15 дней до одного года, с покрытием, включающим в себя все страны системы "Зеленая карта", или с усеченным перечнем стран (Республика Беларусь, Республика Молдова, Украина и Азербайджанская Республика).

Кроме того, для удобства и комфорта клиентов компания "Европлан" предлагает сразу "в одном окне" оформить все документы, необходимые для выезда за границу. Чтобы получить "Зеленую карту", необязательно ехать в офис компании, ее можно получить, воспользовавшись услугой доставки курьером.

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