Тагир Хайбулаев: "Считаю своим долгом открыть в Самаре школу олимпийского чемпиона"

В Самаре олимпийского чемпиона по дзюдо Тагир Хайбулаева знают почти все, а особенно его любят дети, занимающиеся этим видом спорта. В ноябре в СК "Южный" Тагир вместе со своими друзьями и партнерами по спорту провел мастер-класс для воспитанников школ и клубов дзюдо Самарской области, а после дал эксклюзивное интервью корреспонденту Волга Ньюс и рассказал о планах создания школы дзюдо в Самаре.

— После мастер-класса больше всего внимания было к тебе, и ты никому не отказал в автографе и фото. Сложно быть олимпийским чемпионом?

— Быть олимпийским чемпионом — это честь и ответственность. Правда, я уже немного забыл как это - семь лет прошло с моей победы на Играх. Сейчас у меня мало времени остается на общественные мероприятия, но присутствовать на них очень приятно. Я всегда с удовольствием участвую в мастер-классах, особенно когда они проходят в Самарской области. Ведь наша задача — заинтересовать, вдохновить ребят на занятия спортом!

— Главной цели спортсмена ты достиг — в 2012 году выиграл Олимпиаду. Теперь есть какая-то другая глобальная цель?

— Теперь моя цель — передавать свой опыт, развивать детское дзюдо, а затем работа и со школьниками, со студентами, и со взрослыми профессиональными спортсменами.

— В 2011 году ты выиграл чемпионат мира и после этого твой успех никто из россиян не повторил. Как считаешь, почему?

— Выступление на чемпионате мира тяжело дается. Я думаю, Олимпиаду выиграть даже легче, чем победить на чемпионате мира. Технически чемпионат мира тяжелее: там твоими соперниками по весовой категории могут стать два японца, два корейца, два француза, поэтому часто отбороться схватку на чемпионате мира очень тяжело.

На Олимпиаде же в первых схватках могут попасться довольно слабые соперники из числа тех, кому предоставляют квоту на участие от их страны. Да и участников на Олимпийских играх в одной весовой категории бывает в два раза меньше, чем на чемпионате мира.

С другой стороны, выступать на Олимпиаде труднее психологически, ведь этот самый важный старт бывает раз в четыре года.

Отсутствие медалей и на чемпионате мира можно объяснить тем, что спортсмены не всегда подходят к нему в оптимальной форме, потому что главный тренер сборной России по дзюдо Эцио Гамба ставит главной задачей победу на Олимпиаде. И на первом месте стоит подготовка именно к этому старту.

Если вернуться к вопросу о моих целях, то с 2012 года моя цель — это медали нашей сборной на Олимпиаде.

— Для тебя какая из этих двух золотых наград самая ценная?

— Конечно, олимпийская. Я о ней мечтал с детства.

— Кто теперь будет завоевывать золотые медали для сборной России?

— Есть в команде очень сильные, талантливые ребята. По фамилиям называть не буду, мы на всех рассчитываем. Есть молодые ребята, новое поколение, так сказать, которые способны завоевать медали.

— Из самарских спортсменов кого можно выделить?

— У нас всегда девчонки завоевывали высокие награды, и сейчас ситуация примерно такая же: Анастасия Конкина, Дарья Межнецкая и другие, на которых можно надеяться.

— А ты считаешь дзюдо в том числе женским видом спорта?

— Все индивидуально, кому-то нравится, кому-то нет. Если бы у меня была дочь, я был бы не против, чтобы она занималась дзюдо для общего развития, потому что это идеальный вид спорта именно для спортивного развития.

— Сам сейчас чем в основном занимаешься?

— Я являюсь помощником главного тренера сборной России, приезжаю на сборы, помогаю нашим спортсменам готовиться. Так что от дзюдо я никуда не ушел. У меня есть свои проекты, которые я планирую развивать.

— Какие проекты?

— В планах — открытие в Самаре своего клуба дзюдо для детей. Я здесь вырос, сформировался как спортсмен и считаю своим долгом организовать тут школу олимпийского чемпиона. Я уверен, что для города и Самарской области это будет большим плюсом.

— На какой стадии эти планы сейчас?

— Сейчас формируется команда, которая будет работать в этой школе. И параллельно мы ищем подходящее место, которое станет точкой притяжения для всех. Мы не спешим, так как хотим сделать все качественно.

— У тебя растет сын. Он уже знает, что такое дзюдо?

— Али пока что еще только 4,5 года. Мы с ним дома тренируемся, занимается, я показываю ему некоторые приемы. Часто мы с ним "боремся" в игровой форме. Для детей лет до 7-8 спорт должен преподаваться в форме игры. Некоторые сейчас с 4-5 лет пытаются сразу детей "бросать в бой" — это неправильно, я считаю. Нужно дать им в детстве наиграться, а потом уже годам к 10 заниматься более серьезно.

— В игровой форме Али уже побеждал папу?

— Конечно! Я показываю ему приемы, чтобы у него был уже навык борьбы. Даю ему почувствовать вкус победы, чтобы он увлекся дзюдо. Но наша с сыном спортивная жизнь не ограничивается борьбой. У сына есть коньки с клюшкой, я учу его кататься и играть в хоккей. Несколько раз вместе с ним уже катались, он пытается, старается.

— Ты хорошо играешь в хоккей?



— Не могу сказать, что хорошо, мне достаточно того, что я просто люблю играть в хоккей. Я хочу предоставить ему возможность выбрать, каким спортом заниматься. Мы также ходим в бассейн.



— Ты ведешь странички в соцсетях?



— Нет, не вижу сейчас в этом необходимости… Когда будет больше информационных поводов, то обязательно займусь этим.

— Когда мы только познакомились, ты учился на третьем курсе и ездил на "девятке". А сейчас у тебя какая машина?

— Все та же, которую нам подарили после Олимпиады - Audi А8. Я мало на ней езжу, потому что редко бываю дома.

— А в Самарской области часто бываешь?

— Стараюсь приезжать чаще. Вот, например, недавно по приглашению главы Жигулевска Дмитрия Холина был на мероприятии в чеcть 10-летия городской федерации дзюдо, проводил мастер-класс в школе дзюдо. Был удивлен такому большому количеству молодых дзюдоистов и их спортивной подготовке. Рад, что дзюдо развивается не только в Самаре, но и во всей области.