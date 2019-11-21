16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Три гандболистки "Лады" выступят за сборную России на турнире в Корее "Лада" в Пензе уступила "Дизелю" "Ладья" в овертайме уступила "Белым Медведям" - 2:1 "Лада" по буллитам победила ЦСК ВВС - 2:1 "Ладья" в овертайме уступила "Белым Медведям"

Хоккей Спорт

"Лада" в Пензе уступила "Дизелю"

ПЕНЗА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 20
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 20 ноября, в Пензе ХК "Лада" встречался с местным "Дизелем" в очередном матче ВХЛ - Кубок Шелкового пути, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Счет на исходе второго периода открыл нападающий хозяев Антон Андриянов (1:0).

В дебюте третьего периода Александр Денежкин сравнял счет, добив шайбу в ворота хозяев после броска партнера (1:1).

На 55-й минуте экс-ладовец Николай Владимиров забросил победную для хозяев шайбу (2:1).

Замена Александра Скрынника полевым игроком в концовке гостям не помогла, хотя тольяттинцы были близки к тому, чтобы сравнять счет.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1