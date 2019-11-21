"Лада" в Пензе уступила "Дизелю"

В среду, 20 ноября, в Пензе ХК "Лада" встречался с местным "Дизелем" в очередном матче ВХЛ - Кубок Шелкового пути, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Счет на исходе второго периода открыл нападающий хозяев Антон Андриянов (1:0).

В дебюте третьего периода Александр Денежкин сравнял счет, добив шайбу в ворота хозяев после броска партнера (1:1).

На 55-й минуте экс-ладовец Николай Владимиров забросил победную для хозяев шайбу (2:1).

Замена Александра Скрынника полевым игроком в концовке гостям не помогла, хотя тольяттинцы были близки к тому, чтобы сравнять счет.