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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

РКЦ "Прогресс" приступил к испытаниям "Союз-5"

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Самарский РКЦ "Прогресс" начал испытывать баки первой ступени перспективной ракеты-носителя "Союз-5", пишет tass.ru со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

"Баки для первой ступени "Союза-5" уже изготовили, сейчас они проходят испытания", — отметил собеседник агентства. Он не уточнил, как долго продлятся испытания.

Ракету среднего класса "Союз-5" ("Иртыш") разрабатывает РКК "Энергия", ее планируется запускать с Байконура в рамках совместного с Казахстаном проекта "Байтерек". Казахстанская сторона отвечает за создание наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса "Байтерек" путем модернизации имеющегося комплекса "Зенит-М". Завершить создание ракеты планируется к 2021 году.

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