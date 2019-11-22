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Страхование Финансы

ВСК дарит скидки до 70% на свои продукты в "Черную пятницу-2019"

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК в четвертый раз присоединился к ежегодной распродаже "Черная пятница" и предлагает клиентам приобрести страховые продукты компании со скидками до 70%.

Традиционно акция продлится с 22 по 29 ноября 2019 года включительно и в этом году будет распространяться на страховые продукты, доступные для приобретения в интернет-магазине и мобильном приложении "ВСК страхование", за исключением ОСАГО и ряда специфических страховых продуктов, а также пролонгации действующих договоров страхования ВСК.

Специальные условия в виде скидки в размере 29% действуют на страховые продукты КАСКО, скидку 50% смогут получить участники акции, приобретающие страховку для путешествий за границу. Страховые продукты, дающие защиту от несчастного случая, будут доступны с дисконтом 30%. На линейку программ по страхованию имущества предоставляется скидка 70%, за исключением продукта "Домашний помощник". А страхование от критических и онкологических заболеваний можно будет приобрести с выгодой в 30%.

Скидка предоставляется по промокоду "friday19" при условии его регистрации в интернет-магазине shop.vsk.ru или в мобильном приложении "ВСК страхование" в период проведения распродажи.

Подробные условия акции доступны на сайте компании по ссылке blackfriday.vsk.ru.

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