В музее им. Алабина откроется выставка "Сокровища гробницы Тутанхамона"

Во вторник, 26 ноября, в 11:00 в музее им. П. В. Алабина откроется выставка "Сокровища гробницы Тутанхамона". Уникальная выставка, подготовленная Музеем истории Санкт-Петербурга, впервые в России представит посетителям невероятные богатства Тутанхамона: предметы царского быта, парадную колесницу и вооружение, ковчеги и саркофаги фараона. Главным предметом экспозиции станет золотая погребальная маска — символ роскоши и искусства Древнего Египта.

Гости музея увидят более ста копий сокровищ Тутанхамона, выполненных известными музейными реставраторами и художниками. Особое место в экспозиции займут точные копии знаменитой погребальной маски Тутанхамона, грандиозные золотые саркофаги и ковчеги. Эти предметы находятся в Каирском музее и никогда не покидают Египет.

На выставке посетителей будут ждать и шедевры, которые больше нельзя увидеть даже в Каире — уникальные воспроизведения памятников, которые были значительно повреждены или утрачены. Среди них — реконструкция позолоченной статуи богини Менкарет, несущей Тутанхамона, выполненная под научным руководством российских египтологов.

Статуи богов, магические украшения царской мумии и другие сокровища из гробницы Тутанхамона позволят гостям музея понять, насколько хрупки шедевры, входящие в золотой фонд наследия человечества.

Цена билетов: взрослый — 450 рублей, студенты, школьники, пенсионеры — 350 рублей, льготный — бесплатно. Фотографирование и экскурсия входят в стоимость билета.