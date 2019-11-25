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Страхование Финансы

ВСК разыграет новый кроссовер среди заемщиков "МТС-Банка"

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК совместно с ПАО "МТС-Банк" запустил акцию "Ответственный заемщик", по условиям которой можно выиграть новый кроссовер Nissan Qashqai.

Для участия в акции при получении потребительского кредита в ПАО "МТС-Банк" необходимо оформить договор страхования от несчастных случаев, болезней и потери дохода Страхового Дома ВСК.

В акции, которая продлится с 18.11.2019 по 31.12.2019 года включительно, смогут принять участие клиенты, чьи договоры будут действовать на дату подведения итогов.

Победитель будет определен в период с 27.01.2020 по 31.01.2020 г. из всех участников случайным образом путем проведения открытой лотереи, которая состоится в Москве в Центральном офисе ВСК. Вручение приза состоится в период с 15 по 28 февраля 2020 года.

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