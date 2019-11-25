Фотовыставка "Поединок с природой" откроется в Историческом парке "Россия - Моя история"

В Самаре 26 ноября в 16:00 в Историческом парке "Россия - Моя история" откроется фотовыставка "Поединок с природой" (16+).

В уникальном фотопроекте нашли воплощение впечатления альпиниста, путешественника, фотохудожника Юрия Тайдакова. Он покорил множество горных вершин и побывал в экзотических уголках планеты.

На выставке зрители увидят эксклюзивные фотографии представителей дикой фауны: тихоокеанских прыгающих китов-горбачей, белых медведей Шпицбергена, антилоп Танзании, дельфинов и пингвинов бухты Фолс-Бей в Индийском океане и других обитателей земного шара. Выставка насчитывает порядка 200 широкоформатных цветных работ.

Выставка будет представлена по 9 января 2020 года.