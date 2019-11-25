16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Фотовыставка "Поединок с природой" откроется в Историческом парке "Россия - Моя история" В Художественном музее открылась выставка художника Вениамина Клецеля В музее им. Алабина откроется выставка "Сокровища гробницы Тутанхамона" В московском метро откроется фотовыставка "Самарская область. Просто полюбить" В Музее модерна расскажут о графике из Художественного музея

Музеи и выставки Культура

Фотовыставка "Поединок с природой" откроется в Историческом парке "Россия - Моя история"

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре 26 ноября в 16:00 в Историческом парке "Россия - Моя история" откроется фотовыставка "Поединок с природой" (16+).

В уникальном фотопроекте нашли воплощение впечатления альпиниста, путешественника, фотохудожника Юрия Тайдакова. Он покорил множество горных вершин и побывал в экзотических уголках планеты.

На выставке зрители увидят эксклюзивные фотографии представителей дикой фауны: тихоокеанских прыгающих китов-горбачей, белых медведей Шпицбергена, антилоп Танзании, дельфинов и пингвинов бухты Фолс-Бей в Индийском океане и других обитателей земного шара. Выставка насчитывает порядка 200 широкоформатных цветных работ.

Выставка будет представлена по 9 января 2020 года.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В "Виктории" открылась выставка "Нежные касания цифровых тел"

В "Виктории" открылась выставка "Нежные касания цифровых тел"

"Невозможное путешествие" в галерее "Виктория": больше событие, чем выставка

"Невозможное путешествие" в галерее "Виктория": больше событие, чем выставка

В Самаре стартовал фестиваль иллюстрации "Барбазуль"

В Самаре стартовал фестиваль иллюстрации "Барбазуль"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1