Зимние стартап-выходные пройдут в Самаре

В первые выходные декабря StartupSamara приглашает всех, кто интересуется предпринимательством, вместе с экспертами проработать свои идеи и презентовать их инвесторам.

Зимние стартап-выходные начнутся в субботу, 7 декабря. Все желающие смогут присоединиться к команде понравившегося проекта и начать работу. За 2 дня работы участники смогут детально проработать свой проект, найти инструменты и техники для превращения его в эффективно работающий бизнес.

Любой желающий сможет прийти на стартап-выходные со своей идеей, дополнить команду активными людьми или присоединиться к понравившейся идее. Кроме работы над собственными проектами под руководством менторов команды получат знания, необходимые для развития бизнеса: изучат методики Customer Development, оценки рынка и формулирования ценности, навыки публичных выступлений, бизнес-моделирования и многое другое.

Участниками могут стать как уже сформированные команды, так и все, кто хочет собрать свою или присоединиться к существующей команде. Каждая команда составит бизнес-модель, проверит её на потенциальных клиентах и поймет — "взлетит" ли такой стартап. В финале участникам нужно будет презентовать проект и доказать жюри, что их идея самая перспективная.

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

"В Самарской области работает цепочка поддержки инновационных проектов. В Региональный центр инноваций StartupSamara приходят студенты и молодые инноваторы, которые только начинают свой путь технологического предпринимателя, и стартап-выходные — это мероприятие, где идеи начинают обрастать бизнес-моделью, основатель подбирает команду и проводит исследования рынка и потребителей. Участники делают первые шаги в технологический бизнес, и идея начинает превращаться в стартап".

Организатором стартап-выходных выступает Региональный центр инноваций StartupSamara, при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и компании YellowRockets.

Участие бесплатное, обязательная регистрация по ссылке.