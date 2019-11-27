Малому бизнесу помогут навести порядок в финансах

27 ноября в StartupSamara пройдет мастер-класс "Наведем порядок в финансах". Участники научатся анализировать бизнес-процессы, поймут из-за чего бизнес теряет деньги, разработают стратегию по снижению прямых и переменных расходов.

Мастер-класс будет интересен опытным предпринимателям, финансовым директорам, бухгалтерам, и тем, кто только планирует открыть свой бизнес.

На мастер-классе участники разберут вопросы финансового планирования, обсудят методики расчета точки безубыточности, оптимизации расходов компании, рассмотрят схемы финансовых потоков. Эксперты расскажут, как сформировать план продаж и составить бюджет на несколько месяцев вперед. Участники обсудят вопросы формирования фондов в компании и структурирования расходов по фондам.

Спикерами выступят эксперты по финансам и налогообложению Наталья Мартынова и Олеся Жукова.

Участие в мастер-классе бесплатное, регистрация на сайте: startupsamara.ru/events/order-in-finances/.

Мастер-класс организован Региональным центром инноваций StartupSamara, при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.