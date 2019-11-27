Малому бизнесу помогут навести порядок в финансах

27 ноября в StartupSamara пройдет мастер-класс "Наведем порядок в финансах". Участники научатся анализировать бизнес-процессы, поймут из-за чего бизнес теряет деньги, разработают стратегию по снижению прямых и переменных расходов.
Мастер-класс будет интересен опытным предпринимателям, финансовым директорам, бухгалтерам, и тем, кто только планирует открыть свой бизнес.
На мастер-классе участники разберут вопросы финансового планирования, обсудят методики расчета точки безубыточности, оптимизации расходов компании, рассмотрят схемы финансовых потоков. Эксперты расскажут, как сформировать план продаж и составить бюджет на несколько месяцев вперед. Участники обсудят вопросы формирования фондов в компании и структурирования расходов по фондам.
Спикерами выступят эксперты по финансам и налогообложению Наталья Мартынова и Олеся Жукова.
Участие в мастер-классе бесплатное, регистрация на сайте: startupsamara.ru/events/order-in-finances/.
Мастер-класс организован Региональным центром инноваций StartupSamara, при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.
Последние комментарии
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.