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Музыка Культура

В самарской кирхе пройдут музыкально-художественные вечера времени Адвента

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В евангелическо-лютеранской церкви Св. Георга в Самаре (ул. Куйбышева 115/117) пройдет серия концертов, приуроченных к празднованию Рождества Христова по Григорианскому календарю.

В западной христианской церкви предрождественский период подготовки к празднику называют Адвент. Адвентские концертные вечера — традиция для лютеран.

Все концерты пройдут в кирхе. На мероприятия приглашают всех желающих. Вход бесплатный.

29 ноября, в 18:30, выступят флейтистка Анна Лазанчина и органистка Анна Карпова.

4 декабря, в 18:30, состоится сольный концерт Анны Карповой на органе.

11 декабря, в 18:30, из Москвы приедет бас-тромбонист Михаил Ходош. Аккомпанировать ему будет Анна Карпова.

18 декабря, в 18:30, гостей приглашают на концерт хора Евангелическо-лютеранской церкви Св. Георга под руководством Елены Тумановской.

25 декабря, в 12:00 и 18:00 — состоится праздничный Рождественский концерт.

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