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Музыка Культура

"Контора Кука" соберет друзей на свое 25-летие

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 30 ноября, в 18:00, в клубе "Звезда" состоится концерт "Фэйскук" (18+), посвященный 25-летию группы "Контора Кука".

Фото: pp.vk.me

Помимо именинников в концерте примут участие друзья команды: VLG Lab, Алексей Могилевский (Nautilus Pompilius), DJ Протон, MAD, Твои друзья полимеры, ХаКу (HQ), SKAZ Project, Алексей Елхимов (СамАрт), Art Nouveau Delay, Ник. Муханов (фото), Кушва Бэнд, Telewelle, KontrabuzzZ. Лейбл Геометрия (Москва).

Организаторы обещают устроить не просто концерт с посменными выходами исполнителей, а новые и неожиданные коллаборации музыкантов и перформансы.

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