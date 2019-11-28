ХК "Ладья" уступил "Алтаю" - 3:4

В среду, 27 ноября, ХК "Ладья" на выезде уступил "Алтаю" из Усть-Каменогорска - 3:4.

В первом периода хозяева забросили две шайбы в ворота Игоря Кулакова (2:0) — отличились Иван Подшивалов и Никита Назаров.

В начале второго периода Вениамин Цитцер отыграл одну шайбу, а на 38-й минуте Артем Якутов (в меньшинстве) восстановили равновесие — 2:2.

Но, уйти на второй перерыв при ничейном счете гостям помешал тот же Назаров, забросивший шайбу за 4 секунды до сирены на перерыв (3:2).

На 45-й минуте Егор Софьин сделал счет 4:2. В середине периода Степан Стешенко (вновь — в меньшинстве) сократил счет до минимума — 4:3.

Большего "Ладья" добиться не смогла. Взять реванш за это поражение тольяттинцы постараются 28 ноября.