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Общество

В доме на ул. Чкалова, где произошло "стояние Зои", организуют музей

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дом на ул. Чкалова в Самаре, где произошло легендарное "стояние Зои", не будет снесен, а перейдет на баланс местной администрации. Об этом в Twitter написал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Фото: twitter.com/Khinshtein

"В ходе встречи с жителями в администрации Ленинского района собственник участка и дома А. Кузнецов согласился с нашими предложениями: не сносить дом на Чкалова, где происходило "стояние Зои", передать его властям для организации музея. Накануне такую позицию мы согласовали с губернатором Дмитрием Азаровым", - пишет Хинштейн. 

Напомним, дом на месте "стоянии Зои" планировали снести для строительства высотного здания. Однако местные жители на публичных слушаниях высказались против. 

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