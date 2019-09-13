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Строительство Строительство и недвижимость

Самарцы высказались против строительства высотки у места "стояния Зои"

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Время плюс", планировавшее строительство многоэтажки на участке с домом №24 по ул. Чкалова, где происходило стояние Зои, не смогло добиться смены зонирования участка. Заключение о результатах публичных слушаний по данному вопросу опубликовано на сайте мэрии Самары.

Площадку в 334,5 кв. м на пересечении улиц Чкалова и Братьев Коростелевых, которая находится в аренде у застройщика, хотели перевести из зоны Ц-3 (общественно-деловая зона районного значения) в зону Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами). Это необходимо для формирования единого участка под застройку и начала разработки проекта. Однако пришедшие на слушания граждане высказались против таких изменений. Для некоторых принципиальным стало то, что при появлении новой высотки в их квартиры будет ограничено поступление солнечного света, другие призывали обратить внимание на инфраструктуру - улицы с односторонним движением, которые уже сейчас неспособны справиться с трафиком, отсутствие достаточного количества парковочных мест, мест в детсадах и школах. Были и те, кто пришел защитить место паломничества - дом №24 по ул. Чкалова, который будет снесен, если строительство высотки состоится.

В итоге заявка ООО "Время плюс" собрала 95 отрицательных мнений против 71 голоса в поддержку. В изменении зонирования участка компании рекомендовано отказать.

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