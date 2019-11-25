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Единоборства Спорт

Самарские спортсмены завоевали Кубок президента федерации косики каратэ России

ТУЛА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сборная команда Самарской области в седьмой раз завоевала Кубок президента федерации косики каратэ России. На прошедших в Туле чемпионате и первенстве России самарская команда завоевала 65 медалей разного достоинства.

Основу сборной области составили спортсмены из Тольятти и Жигулёвска, а также из поселков Ставропольского района.

"Из года в год улучшаем систему тренировок и подготовку наших спортсменов областной федерации. Тренерский состав постоянно творчески и конструктивно подходит к работе с молодыми каратистами, что несомненно, и подтвердилось в отличном результате! — рассказывает Виктор Никонов, президент федерации косики каратэ Самарской области и спортивного союза стилевого каратэ Самарской области.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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