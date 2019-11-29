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Хоккей Спорт

"Ладья" в овертайме уступила "Алтаю" - 2:3

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинцы упустили победу в концовке основного времени, а в овертайме пропустили решающую шайбу.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

В дебюте игры Стас Петросян вывел "Алтай" вперед — 1:0.

В середине первого периода Милан Зинатуллин сравнял счет (1:1).

На 29-й минуте Степан Стешенко вывел вперед "Ладью". Минимальное преимущество тольяттинцы сохраняли до 59-й минуты, когда хозяева, заменив голкипера полевым игроком, сравнял счет (отличился Петросян) — 2:2.

На второй минуте овертайма победу "Алтаю" принес Герман Шапорев — 3:2.

"Ладья" завершила восьмиматчевую выездную серию.

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