"Ладья" в овертайме уступила "Алтаю" - 2:3

Тольяттинцы упустили победу в концовке основного времени, а в овертайме пропустили решающую шайбу.
В дебюте игры Стас Петросян вывел "Алтай" вперед — 1:0.
В середине первого периода Милан Зинатуллин сравнял счет (1:1).
На 29-й минуте Степан Стешенко вывел вперед "Ладью". Минимальное преимущество тольяттинцы сохраняли до 59-й минуты, когда хозяева, заменив голкипера полевым игроком, сравнял счет (отличился Петросян) — 2:2.
На второй минуте овертайма победу "Алтаю" принес Герман Шапорев — 3:2.
"Ладья" завершила восьмиматчевую выездную серию.