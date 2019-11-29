16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Автобусы №№ 35 и 21м временно изменят маршрут из-за ремонта на ул. Советской Армии Подрядчик, не отремонтировавший в срок дороги в Исаклинском районе, заплатит штраф Прокуратура проверит жалобы граждан в связи с отказом самарских частных клиник делать аборты На выходные в Самаре будет перекрыта ул. Советской Армии у Телецентра Жительница Новокуйбышевска оплатила долг по ЖКХ, чтобы не узнал коллектив на работе

Общество

Автобусы №№ 35 и 21м временно изменят маршрут из-за ремонта на ул. Советской Армии

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре из-за ремонта на водоводе временно изменят маршрут автобусы №№ 35 и 21м. Об этом сообщает администрация города.

Напомним, с 22:00 29 ноября по 2 декабря будет закрыто движения по ул. Советской Армии на участке от ул. Тихвинской до ул. 8-я Радиальная. Это связано с тем, что специалисты "РКС-Самара" проводят аварийно-восстановительные работы на водоводе диаметром 900 мм, проходящем под проезжей частью.

Автобусы №№ 35 и 21м будут ходить по улицам 8-я Радиальная, Гастелло, Тихвинская и далее - по маршрутам. В направлении ул. Ново-Садовой по улицам Тихвинская, Гастелло, по дублеру Ново-Садовой и далее - по маршрутам.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Студия инклюзивного творчества объединяет несколько десятков детей с особенностями развития

Студия инклюзивного творчества объединяет несколько десятков детей с особенностями развития

В Самаре в девятый раз прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре в девятый раз прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1