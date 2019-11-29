Автобусы №№ 35 и 21м временно изменят маршрут из-за ремонта на ул. Советской Армии

В Самаре из-за ремонта на водоводе временно изменят маршрут автобусы №№ 35 и 21м. Об этом сообщает администрация города.

Напомним, с 22:00 29 ноября по 2 декабря будет закрыто движения по ул. Советской Армии на участке от ул. Тихвинской до ул. 8-я Радиальная. Это связано с тем, что специалисты "РКС-Самара" проводят аварийно-восстановительные работы на водоводе диаметром 900 мм, проходящем под проезжей частью.

Автобусы №№ 35 и 21м будут ходить по улицам 8-я Радиальная, Гастелло, Тихвинская и далее - по маршрутам. В направлении ул. Ново-Садовой по улицам Тихвинская, Гастелло, по дублеру Ново-Садовой и далее - по маршрутам.