16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На выходные в Самаре будет перекрыта ул. Советской Армии у Телецентра "РКС-Самара" предупредили должников о больших отключениях в декабре Набережную у Кремлевского холма в Сызрани благоустроят за 114 млн рублей Глава минстроя: в Самаре надо признавать аварийным еще 1 млн кв. м жилья Ботанический сад получил статус особо охраняемой территории

ЖКХ и благоустройство Общество

На выходные в Самаре будет перекрыта ул. Советской Армии у Телецентра

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 29 ноября по 2 декабря будут проводиться аварийно-восстановительные работы на крупном водоводе по ул. Советской Армии.

Вечером 29 ноября специалисты "РКС-Самара" приступают к аварийно-восстановительным работам на ул. Советской Армии в районе Телецентра. На водоводе диаметром 900 мм произошел технологический отказ, труба проходит прямо под проезжей частью.

На время ремонта движение по ул. Советской Армии будет закрыто на участке от ул. Тихвинской до ул. 8-я Радиальная. Улицы Тихвинская и 8-я Радиальная перекрываться не будут. 

Перекрытие дороги планируется с 22 часов 29 ноября до окончания работ. Плановый срок завершения ремонта — утро 2 декабря.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

В Самаре прошел первый городской субботник

В Самаре прошел первый городской субботник

Коммунальная авария на пр. Ленина

Коммунальная авария на пр. Ленина

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1